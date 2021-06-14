- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة “الاقتصاد السعودي” على أساس سنوي 3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري. فيما تراجع 0.5 في المائة على أساس فصلي (مقارنة بالربع الرابع 2020).
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 11.7 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف “أوبك +”، الذي بدأ مطلع مايو 2020.
على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 2.9 في المائة لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، مدعوما بنمو القطاع الخاص بنسبة 4.4 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 0.4 في المائة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد السعودي يتراجع 3% في الربع الأول و0.5% على أساس فصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.