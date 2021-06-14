هيونداي موتور توقف تشغيل مصنعها في أمريكا مؤقتا بسبب نقص الرقائق والصيانة

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وكالات _ أعلنت شركة هيونداي موتور أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم اعتزامها وقف تشغيل مصنعها في أمريكا لأكثر من 3 أسابيع بسبب نقص أشباه الموصلات وأعمال الصيانة الدورية.
وقال متحدث باسم”هيونداي” إن الشركة ستوقف مصنع ولاية ألاباما الأمريكية لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم بسبب نقص في الرقائق ثم حتى 11 يوليو المقبل لأعمال صيانة المصنع.
وفي الأسابيع الأخيرة استمر نقص أجزاء الرقائق في التأثير على إنتاج شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات المصنعة في أمريكا والأسواق الأخرى. وكانت هيونداي أوقفت تشغيل مصنعها في الهند لمدة 5 أيام من 25 مايو بسبب إصابة عاملين بكورونا. كما أوقفت بعض مصانعها في كوريا بسبب نقص الرقائق.
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