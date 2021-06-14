عجز دون التوقعات لميزان المعاملات الجارية التركي عند 1.7 مليار دولار في أبريل

سي إن بي سي _ قال البنك المركزي المصري التركي اليوم الاثنين إن عجز ميزان المعاملات الجارية بالبلاد تقلص في أبريل إلى 1.712 مليار دولار.

يقل هذا الرقم عن توقعات لعجز 2.2 مليار دولار. وكان العجز قد بلغ في مارس آذار 3.415 مليار دولار.

وفي 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.