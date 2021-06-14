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سي إن بي سي _ قال البنك المركزي المصري التركي اليوم الاثنين إن عجز ميزان المعاملات الجارية بالبلاد تقلص في أبريل إلى 1.712 مليار دولار.
يقل هذا الرقم عن توقعات لعجز 2.2 مليار دولار. وكان العجز قد بلغ في مارس آذار 3.415 مليار دولار.
وفي 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجز دون التوقعات لميزان المعاملات الجارية التركي عند 1.7 مليار دولار في أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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