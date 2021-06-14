البنك الأهلى يبدأ خدمة إصدار بطاقة الخصم المباشر لحظيا عبر عربات متنقلة

إسلام فضل _ أطلق البنك الأهلي المصري، لأول مرة خدمة اصدار بطاقة الخصم المباشر الخاصة لحظيا، وهي الخدمة التي يبدأ البنك في تقديمها لعملائه الجدد كمرحلة أولى من خلال وحدته المصرفية المتنقلة التي سبق وان أعلن عن اطلاقها في مارس الماضي.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الاثنين، أن تلك الخدمة الجديدة تأتي في إطار تعظيم دور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم الشمول المالي، وسعيا لتقديم خدمات مصرفية بجودة عالية تحقق طموحات العملاء.

وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن إطلاق تلك الخدمة انطلاقا من خلال الوحدة المتنقلة سيمكن عملاء البنك الأهلي المصري من استلام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم لحظيا خلال 15 دقيقة على الأكثر، وهو ما يتم بالاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية والتكنولوجية المتطورة التي يمتلكها البنك.

وأشار إلى أنه سيتم تعميم تلك الخدمة على عدة مراحل استنادا لدراسة احتياجات عملاء البنك، حيث ستتضمن المرحلة القادمة تطبيق الخدمة بفروع البنك للخدمة الالكترونية والتي بلغت حتى الآن 26 فرعا ومنطقة خدمات الكترونية تمتد من الاسكندرية حتى أسوان تعزيزا لدور البنك في نشر الثقافة المصرفية والنظم الاليكترونية في كافة المحافظات، على أن يتم التوسع في تطبيقها وصولا الي كافة فروع البنك الأهلي المصري ضمن الخطط المستقبلية.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطط البنك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى كافة عملائه بعد دراسة احتياجاتهم واستنادا لتغيرات السوق المصرفية بما يحقق التيسير على العملاء في الحصول على خدماتهم المصرفية في اقل وقت وباقل مجهود، مؤكدا على قدرة الكفاءات المصرفية والكوادر البشرية بالبنك الأهلي المصري على تقديم اعلى معدلات الجودة لعملاء بنك أهل مصر

ومن جانبه ذكر أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري أن الوحدة المتنقلة تم تجهيزها بناءا على دراسات تفصيلية لهذا النموذج من الفروع بما يخدم ملف التحول الرقمي ويدعم الشمول المالي من خلال الوصول الى مختلف شرائح العملاء.

وقال إنه سيتم إتاحته في مناطق متنوعة من الجمهورية طبقا لاحتياجات أماكن الكثافات وتركز العملاء ومدى توافر الخدمات المصرفية بها من أجل تقديم خدماته الفريدة على أوسع نطاق ممكن وبمرونة تامة في التنقل بين تلك الأماكن، مؤكدا على ريادة البنك في اطلاق هذا النموذج من فروعه.

وأشار إلي أن ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية البنك في تنويع أنماط فروعه لتفي باحتياجات مختلف فئات عملائه، واستكمالا لخطط البنك في التوسع في خدماته الإلكترونية والتي بدأت مطلع عام 2019 بافتتاحه لأول فرع خدمة الكترونية في مصر “الفرع المميكن”.