العربية للصناعات الهندسية تستهدف زيادة إيراداتها بنحو 50% عبر خطة لزيادة الإنتاج 30%

فهد حسين – أفصحت الشركة العربية للصناعات الهندسية، عن خطة استثمارية تستمر خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف من خلالها زيادة الطاقة الانتاجية بنسبة 30% لمقابلة الطلب المتزايد في السوق على منتجاتها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، إنه بالنسبة لتصنيع وانتاج المكثفات، فقامت العربية للصناعات الهندسية بشراء قطعة أرض بمشاحة 16 ألف متر، تعادل ضعف مساحة المصنع القائم حاليا، وتستهدف بداية من 2021 الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والشبكات، كما تم التعاقد وشراء وتركيب خط طلاء جديد.

وأضافت العربية للصناعات الهندسية أنها تجري في الوقت الحالي اتفاقا على شراء ماكينة ثني مواسير أوتوماتيكية وأخرى للحام، كما تدرس نقل جميع الماكينات الخاصة بانتاج المكثفات إلى المصنع الجديد، بما لا يؤثر على الانتاج، مع الابقاء على خطوط انتاج السلك في المصنع القديم لإقامة صناعات سلكية فيه.

وأشارت الشركة إلى دراسة مكاينات سحب سلكي تساعد في أنتاج العديد من الصناعات السلكية التي تنوي الدخول فيها ومنها الدبابيس الورقية وبعض الأدوات المكتبية على سبيل المثال.

وأفادت الشركة بأنه سيترتب على تنفيذ خطتها الاستثمارية زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30% وبالتالي زيادة الإيرادات.

وتتوقع العربية للصناعات الهندسية زيادة إيراداتها بنسبة 40 إلى 50% بإتمام تنفيذ خطتها الاستثمارية.

ويشهد السوق تضاعف الطلب على المكثفات السلكية التي تنتجها الشركة، والتي تعتبر صناعة مكملة تدخل في انتاج الثلاجات المنزلية، بحسب العربية للصناعات الهندسية.