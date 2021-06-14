بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب الجديدة.. الأحد المقبل

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أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 20/6/2021، وحتى يوم الثلاثاء 10/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس بالمجاورتين 5 أ ، 5 ب، بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم طرحها بالقرعة العلنية التكميلية.
وأوضح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 5 ب، من 1: 30، يوم الأحد 20/6/2021، والقطع من 31: 60، يوم الإثنين 21/6/2021، والقطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 22/6/2021، والقطع من 91: 120، يوم الأربعاء 23/6/2021، والقطع من 121: 150، يوم الخميس 24/6/2021، والقطع من 151: 180، يوم الأحد 27/6/2021، والقطع من 181: 210، يوم الإثنين 28/6/2021، والقطع من 211: 240، يوم الثلاثاء 29/6/2021، والقطع من 241: 270، يوم الأربعاء 30/6/2021.
وأضاف المهندس أسامة عبدالغني، أنه سيتم تسليم القطع من 271: 300، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 301: 330، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 331: 360، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 361: 390، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 391: 420، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 421: 450، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 451: 480، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 481: 510، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 511: 540، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 541: 570، يوم الخميس 15/7/2021.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 571: 600، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 601: 630، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 631: 660، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 661: 656 يوم الأربعاء 28/7/2021.
وقال المهندس أسامة عبدالغني إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 5 أ، القطع من 629: 659، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 660: 690، يوم الخميس 29/7/2021، والقطع من 691: 720، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 721: 750، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 751: 780، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 781: 810، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع من 811: 830، يوم الخميس 5/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 8/8/2021، وحتى الثلاثاء 10/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
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