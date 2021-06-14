بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب الجديدة.. الأحد المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 20/6/2021، وحتى يوم الثلاثاء 10/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس بالمجاورتين 5 أ ، 5 ب، بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم طرحها بالقرعة العلنية التكميلية.

وأوضح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 5 ب، من 1: 30، يوم الأحد 20/6/2021، والقطع من 31: 60، يوم الإثنين 21/6/2021، والقطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 22/6/2021، والقطع من 91: 120، يوم الأربعاء 23/6/2021، والقطع من 121: 150، يوم الخميس 24/6/2021، والقطع من 151: 180، يوم الأحد 27/6/2021، والقطع من 181: 210، يوم الإثنين 28/6/2021، والقطع من 211: 240، يوم الثلاثاء 29/6/2021، والقطع من 241: 270، يوم الأربعاء 30/6/2021.

وأضاف المهندس أسامة عبدالغني، أنه سيتم تسليم القطع من 271: 300، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 301: 330، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 331: 360، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 361: 390، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 391: 420، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 421: 450، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 451: 480، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 481: 510، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 511: 540، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 541: 570، يوم الخميس 15/7/2021.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 571: 600، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 601: 630، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 631: 660، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 661: 656 يوم الأربعاء 28/7/2021.

وقال المهندس أسامة عبدالغني إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 5 أ، القطع من 629: 659، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 660: 690، يوم الخميس 29/7/2021، والقطع من 691: 720، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 721: 750، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 751: 780، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 781: 810، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع من 811: 830، يوم الخميس 5/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 8/8/2021، وحتى الثلاثاء 10/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.