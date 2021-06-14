غدا.. بدء سريان عرض الشراء الإجباري على الإسكندرية الوطنية بسعر 5.48 جنيه للسهم

فهد حسين – أعلنت البورصة عن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدودة بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 4,702,500 سهم بنسبة 90% من أسهم رأس المال المصدرة من الشركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وأفادت البورصة في بيان اليوم، بأن السعر المقدم في العرض الساري لمدة 10 أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 15 يونيو وحتى نهاية جلسة تداول 28 يونيو 2020 بلغت 5.48 جنيه للسهم، على أن يتم التنفيذ بالبورصة خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وأضافت البورصة أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه ،على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، مؤكدة على مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وتلتزم جميع شركات السمسرة بمراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 28/6/2021 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، بحسب البورصة التي أكدت أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

كانت الهييئة العامة للرقابة المالية قد وافقت الأربعاء الماضي على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري، مؤكدة على أن يلتزم مقدم العرض بشراء الأسهم المعروضة للبيع بحد أقصى 90 بالمائة من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأشارت الرقابة المالية إلى أنه حال تجاوزت الأسهم المعروضة عدد المطلوب شراؤها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار السماهمين.

وأضافت أنه على مقدم العرض كذلك شراء أية أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل بذات سعر عرض الشراء الماثل وذلك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء في حالة إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء الماثل في بيع أسهمه بحدود 90 بالمائة من أسهم الشركة المستهدفة وذلك بذات سعر العرض على أن يتم التنفيذ في آخر تلك المدة.

ويساهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 9.04% بشكل مباشر، و84.99% (مباشر وغير مباشر) في الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، كام تمتلك شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أيضا 40.96% من رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وتقلصت خسائر الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إلى نحو 310.51 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، من 597.5 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.