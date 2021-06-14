مصر الجديدة تمد فترة تلقي عروض تطوير هليو بارك إلى 29 يونيو

فهد حسين – أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الاثنين، تأجيل موعد تقديم العروض الفنية والمالية لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة إلى الثلاثاء الموافق 29 يونيو بدلا من بعد غد الأربعاء.

وكان مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان قد وافق في جلسته المنعقدة 30 ديسمبر الماضي، على البدء من حيث المبدأ في دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدان في هليوبارك للمشاركة مع أفضل مطوريين عقاريين، واستكمالا لسعي الشركة لتحقيق خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية على المدار السنوات المقبلة.

مصر الجديدة تحدد 29 يونيو كآخر موعد لتلقي عروض المتنافسين على أرض هليو بارك

وأعلنت الشركة مطلع مارس الجاري عن تعاقدها مع شركة مينا للاستشارات التطوير العقاري لتتولى إعداد كراسة شروط طرح 1695 فدان بنظام المشاركة في الإيرادات مع القطاع الخاص بمشروع “هليوبارك” بالقاهرة الجديدة.

وتتولي مينا للاستشارات أيضا تحديد نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة ومقدمي العروض وكذلك إعداد نموذج عقد المشاركة بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية.