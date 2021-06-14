مال وأعمال

خسائر العربية للشحن تتقلص إلى 21.44 مليون جنيه خلال 9 أشهر

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دوت الخليج – تقلصت خسائر الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، إلى 21.44 مليون جنيه من 22.65 مليونا لنفس الفترة من العام المالي 2019-2020.

وأظهرت القوائم المالية للشركة والمعلنة على موقع البورصة اليوم الاثنين، زيادة إيرادات الشركة إلى 9.28 مليون جنيه من 8.35 مليونا خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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