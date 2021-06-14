خسائر العربية للشحن تتقلص إلى 21.44 مليون جنيه خلال 9 أشهر

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دوت الخليج – تقلصت خسائر الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، إلى 21.44 مليون جنيه من 22.65 مليونا لنفس الفترة من العام المالي 2019-2020.
وأظهرت القوائم المالية للشركة والمعلنة على موقع البورصة اليوم الاثنين، زيادة إيرادات الشركة إلى 9.28 مليون جنيه من 8.35 مليونا خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.
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