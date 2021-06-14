مدبولي يطالب بشبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة تحيط بمشروع تطوير حديقة الفسطاط

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة تحيط بمشروع تطوير حديقة الفسطاط، لاستيعاب الكثافات المتوقعة من أعداد الزائرين ورواد هذه الحديقة المركزية.

جاء ذلك في اجتماع، مساء أمس الأحد، لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفسطاط، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين، والمكتب الاستشاري.

وأشار مدبولي إلى أنه تم عرض مخطط تطوير حديقة الفسطاط على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ، كما وجه بأن يكون هناك برنامج زمنيّ مضغوط لإنجاز هذا المشروع، الذي سيعد علامة بارزة في القاهرة.

خلال الاجتماع تم استعراض مخطط المشروع، الذي يرتكز على أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن مراحل تنفيذه بهدف إنشاء وتشغيل حديقة مركزية عالمية مستدامة تخدم كافة أطياف المجتمع، وتكون مقصدا سياحيا عالميا، من خلال إقامة مناطق ترفيهية لتصبح هذه الحديقة منطقة محورية لتطوير المناطق المحيطة بها؛ بيئيا ومجتمعيا، واقتصاديا.

وأكد على استدامة التطوير والتشغيل للحديقة من خلال توفير فرص استثمارية وتنموية بها.

وأكد مدبولي أن المرحلة الحالية من المشروع يتم فيها تحديد الأنشطة الأساسية لتنفيذها، والتي تتمثل في التصميمات المقترحة، وتحديد التعاقدات المطلوبة، وكذلك الحصول على الموافقات اللازمة، كما تتمثل في تحديد آلية التسويق الملائمة، وانتهاءً بإدارة المشروع وتنفيذه.

ويضم مشروع حديقة الفسطاط مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومعارض فنية، وسلاسل مطاعم عالمية، ومطاعم ومقاهي مأكولات شعبية، وفنادق متعددة المستويات، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المواطنين.

وتم الاتفاق على أن يُعقد اجتماع بصفة دورية؛ لعرض ومناقشة موقف تطور المشروع، وبحث آليات تنفيذه، ودفع العمل به، للانتهاء من تشغيله في أقرب وقت وفقا لتكليفات الرئيس.