إطلاق التأمين الصحي الشامل بالأقصر رسميا أول يوليو

طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بتعزيز جولات المتابعة الميدانية إلى محافظة الأقصر لوضع اللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها تمهيدًا للإطلاق الرسمي اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة لمد مظلة هذا النظام الجديد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» خلال العامين الحالي والمقبل التي يتم العمل بها بالتوازي؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني ليدخل التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات في 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.

وأشار الوزير في بيان اليوم الإثنين، إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس حرص الدولة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في شتى المجالات التنموية، على النحو الذي يسهم في النهوض بالقطاع الصحي لصالح المواطنين.

فيما أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، جولة ميدانية بفرع التأمين الصحى الشامل بالأقصر، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى للمنظومة الجديدة.

وأكد على ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنية المخلصة لإنجاح هذا المشروع القومي لخدمة أهالينا في جنوب الصعيد، بما يُسهم في إعفائهم من مشقة الانتقال إلى القاهرة لتلقي العلاج، والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

حرص حسام صادق، خلال جولته الميدانية على زيارة عيادة الأقصر الشاملة ومقر اللجنة الطبية العامة والفرعية، وعيادة حورس الطلابية، ومستشفى الكرنك الدولي، للتأكد من جاهزيتها على النحو المنشود الذي يمهد الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي في الموعد المقرر، وتقديم خدمة طبية متميزة للمنتفعين.

وطالب بتيسير إجراءات تلقي خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مع الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما حرص صادق على زيارة المبنى الإقليمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتقى مع الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة لبحث آليات تعزيز التعاون بما يُساعد في تيسير سبل تلقي الخدمات الطبية تحت مظلة المنظومة الجديدة.

والتقى حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور اللواء أشرف أبوعيش مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار التنسيق المتواصل الذي يستهدف مد مظلة المنظومة الجديدة لمختلف المدن والقرى على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأجرى صادق خلال جولته الميدانية حوارًا مفتوحًا مع بعض المنتفعين الذين أبدوا رضاءهم عما يتلقونه من خدمات صحية، موضحًا أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين تشمل 2545 خدمة طبية تغطي كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

أضاف أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التي تم التعاقد معها بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، يقدم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، ونرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التي تُتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقي العلاج بأي مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة، موضحًا أن هناك 59 وحدة ومركزًا صحيًا و7 مستشفيات حتى الآن تؤدي خدمات التأمين الصحي الشامل للمنتفعين بالأقصر.

أشار إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو في القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل وصرف الأدوية.