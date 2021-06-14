خسائر رواد السياحة تتقلص 25% الربع الأول

دوت الخليج – أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة رواد مصر للاستثمار السياحى تقلص خسائرها بنحو 25% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 7.7 مليون جنيه نهاية مايو الماضي، مقابل 10.3 مليونا لنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت إيرادات النشاط للشركة خلال الربع الأول بنحو النصف مسجلة 2.7 مليون جنيه من 4.64 مليونا خلال الربع الأول من 2020.

كانت رواد مصر للاستثمار السياحي قد تحولت من الربحية إلى الخسارة، محققة صافي بقيمة 17.293 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بقيمة 49.268 مليون جنيه في 2019.

ووفق القوائم المالية للشركة، فسجلت رواد السياحة مجمل ربح بقيمة 11.893 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 66.544 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المماثلة بعام 2019.