مال وأعمال

نمو الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بأفضل من المتوقع في أبريل

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سي إن بي سي _ أظهرت بيانات اليوم أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو فاق التوقعات في أبريل  بفضل زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بما يزيد على المثلين مقارنة بالعام السابق بعد إعادة فتح الاقتصادات بشكل مطرد.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد 0.8 بالمئة على أساس شهري و39.3 بالمئة على أساس سنوي.

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وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم زيادة 0.4 بالمئة على أساس شهري وقفزة 37.4 بالمئة على أساس سنوي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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