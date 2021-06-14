ارتفاع صادرات مصر الزراعية بزيادة قدرها 400 ألف طن خلال 6 أشهر

أعلن السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 9 يونيو 2021، بحوالي 3 مليون و586 ألف و462 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.

وأضاف القصير في بيان اليوم الإثنين، أن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وبلغت الموالح مليون و 694 ألف 927 طن، بالإضافة إلي تصدير 594 ألف 742 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 365 ألف و816 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 106 ألف و679 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 55 ألف و964 طن.

فيما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و342 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السابع بإجمالي 18 الف و496 طن، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 18 الف و260 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 الف و678 طن، وحصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 الاف و751 طن.

وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 الاف و935 طن، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 6 الاف و538 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 الاف و749 طن، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 الاف و168 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 431 طن.