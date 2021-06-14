القاهرة للاستثمار تتحول للربحية الربع الأول مسجلة 28.3 مليون جنيه

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فهد حسين – تحولت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، إلى الربحية على أساس سنوي الربع الأول من العام الجاري مسجلة 28.33 مليون جنيه أرباحا بنهاية مارس 2021، مقابل خسائر بلغت 4.8 مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت القوائم المالية، زيادة إيرادات الشركة الإجمالية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي إلى 34.15 مليون جنيه، مقابل إيرادات سالبة بقيمة 1.5 مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق.
كانت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، قد تحولت من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي العام الماضي، مسجلة 688.98 ألف جنيه صافي ربح خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 26.08 مليون جنيه خلال 2019.
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