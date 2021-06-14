كايرو ثري إيه تخطط لزيادة حصتها بسوق الدجاج المبرد إلى 45%

تعتزم مجموعة كايرو ثري إيه العاملة في قطاع الصناعات الغذائية عن توسعها في إنتاج مصنعات الدواجن، تحت العلامة التجارية شهد.

وقالت المجموعة في بيان أنها استحوذت على حصص سوقية متقدمة بسوق الدجاج المبرد وصلت إلى 40% خلال عام 2020 وتستهدف الوصول إلى 45% خلال العام الحالي، والأمر نفسه بسوق الدجاج المجمد، وصلت حصتها السوقية إلى 8% العام الماضي وتستهدف زيادتها إلى 12% خلال عام 2021.

وتخطط المجموعة للحصول على حصة سوقية قدرها 5% من سوق المصنعات خلال عام 2021، مستندة في ذلك على دراسة أعدتها المجموعة للتعرف على أكثر المنتجات التي لديها طلب لدى المستهلك المصري وتقديمها بأسعار منافسة ومقبولة للمستهلكين.

وصرح إبراهيم وجدي المدير العام للقطاع التجاري بمجموعة كايرو ثري أيه، “إن إحدى أهداف المجموعة تنمية كافة القطاعات الإنتاجية والاستغلال الأمثل للأصول الحالية والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف توسعت المجموعة من خلال تقديم منتجات البروتين الحيواني من مصنعات الدواجن، عبر الاعتماد على أفضل الكوادر البشرية الموجودة في السوق المصري فضلًا عن علاقتها المتميزة مع الموزعين وكبرى السلاسل التجارية الموجودة في السوق.

أضاف “وجدي”، أن زيادة إنتاج مجموعة كايرو ثري إيه من منتجات الدواجن بأشكالها المختلفة يتماشى مع خطط الدولة لخفض معدلات الاستيراد والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في رفع معدلات الصادرات، كما يساهم في تحقيق استراتيجية المجموعة بزيادة حصتها السوقية بسوق الدواجن سواء المبردة أو المجمدة أو حتى مصنعات الدواجن.

وكانت مجموعة كايرو ثري إيه حصلت على قطعة أرض مساحتها 27 ألف فدان بمنطقة الواحات من وزارة الزراعة بآلية حق الانتفاع لمدة 30 سنة، لإقامة مشروع المدينة الداجنة، والتي تعمل بمفهوم الصناعة المتكاملة من المزارع المختلفة بجانب وجود مصنع أعلاف ومجزر ومصنع لتصنيع مصنعات الدواجن.