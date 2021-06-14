6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية مايو الماضي

أكد تقرير لمصلحة الجمارك أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 12 ألفًا و206 شهادات جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مايو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و497 مليونًا 383 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 5 مليارات و393 مليونًا و292 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 6 آلاف و850 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والأعلاف، والمنتجات الزراعية»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 4 ملايين و146 ألف جنيه، وتحصيل 6 ملايين و45 ألف جنيه رسوم زيادة وزن ورسوم أخرى لعدد 881 بيانًا جمركيًا بمعرفة الإدارة العامة للمنافذ.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي، بلغت نحو 6 مليارات و 882 مليونًا و867 ألف جنيه.