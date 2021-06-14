أرباح العربية لمنتجات الألبان تتضاعف بنحو 9 مرات الربع الأول

فهد حسين – تضاعفت الأرباح الصافية للشركة العربية لمنتجات الألبان “أراب ديري – باندا”، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي بنحو 9 مرات على أساس سنوي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول، تسجيل الشركة أرباحا صافية بقيمة 8.36 مليون جنيه، مقابل 831.6 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفعت مبيعات العربية لمنتجات الألبان خلال الربع الأول من 2020 مسجلة 383.13 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 340.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووافق مجلس إدارة الشركة على إعادة تشكيل المجلس وتعديل أحد ممثلي شركة الحصن للاستشارات بمجلس الإدارة، ليصبح خالد محمد الطيب، بدلاً من وليد محمد زكي.

كما تمت الموافقة على تعيين “الطيب” رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للسيد السيد الجوهري.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة تضاعفت الأرباح الصافية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي بنحو 5 مرات مسجلة 4.56 مليون جنيه، مقابل 771.22 ألف جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة بنحو 10% خلال الربع الأول مسجلة 374.24 مليون جنيه، مقابل 340.15 مليونا للربع الأول من 2020.