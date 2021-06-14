القابضة ADQ الإماراتية تبحث استثمار 500 مليون دولار في فليبكارت

بلومبرج- تجري شركة القابضة ADQ الإماراتية محادثات لاستثمار حوالي 500 مليون دولار في فليبكارت الهندية للتجارة الإلكترونية، بالتزامن مع قيام فليبكارت المدعومة من شركة وول مارت بجمع الأموال قبل طرح عام أولي محتمل العام المقبل.

تناقش أحدث شركة استثمار حكومية في الإمارة الغنية بالنفط ضخ أموال من شأنها أن تقدر قيمة فليبكارت بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار، قبل طرح عام أولي مخطط يمكن أن يتم في أقرب وقت في عام 2022.

قالت مصادرإن فليبكارت تسعى إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار ويمكن أن تقرر زيادة المبلغ إلى 3.75 مليار دولار، حيث أبدى المستثمرون اهتمامًا كبيرًا.

وأوضحوا أن الاعتبارات جارية والمحادثات قد لا تكتمل. ولم يرد ممثلو فليبكارت على طلب للتعليق تم إجراؤه خارج ساعات العمل في الهند. ولم يتسن الاتصال بممثل ADQ للتعليق.

أفادت بلومبرج نيوز في 7 يونيو أن فليبكارت تسعى لجمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من مجموعة من المستثمرين بما في ذلك SoftBank Group Corp. وGIC Pte السنغافورية ومجلس استثمار خطة التقاعد الكندية.

وقالت المصادر في ذلك الوقت إن المجموعة تضم أيضًا جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في الإمارة.

كان ADQ المعروف سابقًا باسم شركة أبو ظبي للتنمية القابضة أحد أكثر المستثمرين نشاطًا في الشرق الأوسط منذ إنشائه في عام 2018، ويشرف على أصول بنحو 110 مليارات دولار، وفقًا لتقرير صادر عن Global SWF.