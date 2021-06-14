أرباح بايونيرز القابضة ترتفع 10.5% مسجلة 299.6 مليون جنيه خلال 3 أشهر

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري 10.5% مسجلة 299.66 مليون جنيه، مقابل 271.27 مليونا لنفس الفترة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، ارتفاع إيرادات النشاط إلى 2.04 مليار جنيه، من 1.7 مليارا سجلتها الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 19.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 18.8 مليارا بنهاية عام 2020، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 10 مليارات جنيه من 9.8 مليارات في عام 2020.

وقال وليد زكي، رئيس مجلس الإدارة، إن المجموعة استطاعت تحقيق نتائج قوية الربع الأول مدعومة بارتفاع الإيرادات والأرباح، ما يعكس مرونتها في تخطي التحديات.

وأشار زكي إلى مساهمة القطاع العقاري بأكثر من 50% من إيرادات المجموعة خلال الربع الأول بمعدل نمو بلغ 12% على أساس سنوي.

وأضاف زكي أن إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية زاد 135% خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي، على أساس سنوي.

كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة، تحقيقها 4.13 ملايين جنيه أرباحا بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 118.4 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

كانت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية حققت أرباحا صافية بلغت 946.33 مليون جنيه عن عام 2020، مقابل 1.08 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وتراجعت الإيرادات المجمعة لشركة بايونيرز القابضة خلال 2020 إلى 7.02 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 9.39 مليارات جنيه خلال 2019.