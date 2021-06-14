اتفاقية تعاون بين بنك مصر وشركة سهل لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

إسلام فضل _ وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة سهل لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، وذلك لجميع خدمات الشركة ومنها خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ودفع فواتير الكهرباء باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الاثنين، أن ذلك من خلال التطبيق الإلكتروني التي تتيحه شركة سهل على الهاتف المحمول، هذا وسيتمكن المستخدم من الحصول على 5% كاش باك لفترة محدودة.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في اطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسيير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقاً من إيمانه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم.

وذكر أن الجائحة حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات، ولذلك حرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، بالإضافة الي أن شركة سهل سوف تعمل كمقدم للخدمات التكنولوجية (Technical aggregator) مثل خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والغازوالتبرعات والتعليم وغيرها من الخدمات عبر شبكة الإنترنت.

وقال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، إن التعاون مع شركة سهل لتقديم خدمات المدفوعات للاتصالات والكهرباء والتعليم لتسهيل عملية الدفع لمستخدمي التكنولوجيا.

وأضاف أن ذلك يأتي في اطار تبني بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، حيث إنه لا بد من تضمين مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التي اصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية.

وأوضح الخدمات التكنولوجية تعد الآن ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وأكد أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، وسوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

وصرح عبد الله عسل العضو المنتدب لشركة سهل بأن العام الحالي شهد حراكاً كبيراً في مجال الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود الورقية

وأكد عسل أن شركة سهل تدعم توجهات الدولة المصرية في إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللانقدي الذي يساعد على تحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

وأوضح أن الشركة تعمل على تقديم أحدث وأفضل وسائل الدفع للمواطنين لتيسيير نجاح منظومة الدفع الإلكتروني.

ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريعQR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول.

ويعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به؛ لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصرBM Wallet””.

ويسعى بنك مصر دائما لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.