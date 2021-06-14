عاجل.. أحمد هيكل: قرار منعي من السفر بسبب قضية شيك صدر بها حكم غيابي دون إخطارنا

العربية _ قال رئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل، في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن قرار منعه من السفر خارج مصر “بسبب قضية خاصة بشيك صدر فيها حكم غيابي ولم يتم إخطارنا بالقضية”.

وأضاف أنه في هذه الظروف يتم صدور قرار بالمنع من السفر، مؤكدا أنه سيتم الاستشكال على الحكم والسداد وتنتهي القضية خلال أقل من 48 ساعة.

جاءت تصريحات هيكل للعربية، بعد نقل وكالة عن مصدرين أمنيين، اليوم الاثنين، أنه جرى منع رجل الأعمال المصري أحمد محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، من السفر الليلة الماضية.