بنك فيصل الإسلامي يسجل 19.6% نموا في الأرباح الربع الأول

فهد حسين – أظهرت المؤشرات المالية لبنك فيصل الإسلامي – مصر، زيادة الأرباح الصافية بنسبة 19.6% خلال الربع الأول على أساس سنوي، مسجلا 578.54 مليون جنيه من 483.53 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات بنك فيصل الإسلامي – مصر 21.1% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي مسجلا 3.19 مليار جنيه من 2.64 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت قائمة المركز المالي المجمعة لبنك فيصل الإسلامي – مصر، تراجع أرباحه الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 74.3% على أساس سنوي، لتصل 578.54 مليون جنيه مقابل 2.25 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف بنك فيصل الإسلامي – مصر، إن إجمالي حقوق الملكية زاد 1.6% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من 2021 إلى 15.54 مليار جنيه.