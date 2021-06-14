بنك فيصل الإسلامي يسجل 19.6% نموا في الأرباح الربع الأول

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فهد حسين – أظهرت المؤشرات المالية لبنك فيصل الإسلامي – مصر، زيادة الأرباح الصافية بنسبة 19.6% خلال الربع الأول على أساس سنوي، مسجلا 578.54 مليون جنيه من 483.53 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات بنك فيصل الإسلامي – مصر 21.1% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي مسجلا 3.19 مليار جنيه من 2.64 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت قائمة المركز المالي المجمعة لبنك فيصل الإسلامي – مصر، تراجع أرباحه الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 74.3% على أساس سنوي، لتصل 578.54 مليون جنيه مقابل 2.25 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف بنك فيصل الإسلامي – مصر، إن إجمالي حقوق الملكية زاد 1.6% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من 2021 إلى 15.54 مليار جنيه.
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