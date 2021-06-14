بيان.. القلعة: حكم غيابي بسبب شيك قيمته 4 ملايين دولار وراء منع أحمد هيكل من السفر

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قالت شركة القلعة في بيان للبورصة المصرية أن الإدارة القانونية تقصت عن سبب منع رئيس الشركة الدكتور أحمد هيكل من السفر، وتبين أن قرار الإدراج نتج عن حكم قضائي غيابي أول درجة في نزاع تجاري متعلق بشيك بقيمة 4 ملايين دولار.
أضافت الشركة انه جاري العمل على معارضة الحكم.
وأوضحت الشركة أنه أثناء شروع الدكتور أحمد هيكل للسفر مساء أمس في رحلة عمل لحضور اجتماع مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للقلعة في السودان، تم إبلاغه بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر.
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