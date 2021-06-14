مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 0.47% بدعم من التجاري الدولي وسط مشتريات الأجانب

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تداولات اليوم الاثنين، مرتفعا 0.47% إلى مستوى 9933.35 نقطة.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 1.46%، مغلقا عند مستوى 50.10 جنيه.

وفي المقابل تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بالمؤشر الرئيسي بنسبة 1.59% و 1.28% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.05 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 38.728 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 110 شركات مقابل ارتفاع 53 فقط، وسط استقرار أسعار 25 سهما.

وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات المستثمرين الأجانب للجلسة الثانية على التوالي مسجلين صافي بقيمة 42.87 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 42.59 مليون جنيه، مقابل 274.24 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 34.41 مليون جنيه، بدعم مبيعات المستثمرين الأفراد التي سجلت صافي بيعي بقيمة 31.72 مليون جنيه، مقابل 2.69 مليون جنيه صافي بيعي سجلته المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع محققين صافي بقيمة 8.46 مليون جنيه، منها 27.17 مليون جنيه للمؤسسات، و18.71 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 72% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 10.1% والعرب على 17.55% بعد استبعاد الصفقات، كما سيطرت المؤسسات على 26.79% من تعاملات اليوم، مقابل 73.2% من نصيب الأفراد.