الأسهم الأمريكية قرب ذروة قياسية وسط تركيز على اجتماع المركزي

وكالات _ فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم الاثنين مع تحول الأنظار صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سياسة التيسير النقدي.

ونزل ستاندرد آند بورز 0.9 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 4248.31 نقطة .

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 7.1 نقطة أو 0.02 بالمئة ليسجل 34472.52 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14 نقطة أو 0.10 بالمئة ليصل إلى 14083.467 نقطة عند الفتح.