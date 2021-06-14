سوق الأسهم السعودية فوق مستوى 10900 نقطة بدعم من 6 قطاعات

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، تداولات اليوم مرتفعا 0.15% إلى مستوى 11913.56 نقطة، وسط السيولة الوفيرة وزيادة حجم التداولات.

وسجل المؤشر 7 مليارات ريال مكاسب سوقية بارتفاع رأس المال السوقي لشركاته المدرجة إلى 9.750 تريليون ريال بالختام، من 9.743 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وزادت السيولة المتداولة إلى 15.216 مليار ريال من 14.433 مليارا الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 426.15 مليون سهما من 382.228 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.

وسيطر الأداء الإيجابي على 5 قطاعات في السوق، بقيادة الإعلام والترفيه الذي صعد 4.06% ثم البنوك بنسبة 1.7%، فيما تراجع 16 قطاعا بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 3.38% تلاه الاستثمار والتمويل بنسبة 1.77% ثم إدارة وتطوير العقارات والاتصالات بنسبة 1.58% و1.5% على الترتيب.

وتصدر سهم “ذيب” الذي ارتفع 6.67% قائمة الأسهم الرابحين وعددهم 48 سهما خلال الجلسة، فيما جاء “باعظيم” على رأس الخاسرين وعددهم 147 سهما بهبوطه 5.71%.

وكان سهم “دار الأركان” الأنشط في أحجام التداول بعدد 25.09 مليون سهم، فيما استحوذ سهم “الراجحي” على أعلى سيولة متداولة بقيمة 902.35 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) منخفضاً 193.99 نقطة، عند مستوى 22950.71 نقطة، بتداولات بلغت 24.2 مليون ريال.