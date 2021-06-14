مصرف الإمارات المركزي يقر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع أنظمة الدفع

دوت الخليج – وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، على اختيار وتعيين ائتلاف الشركات ضمن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، ليكون مزود حلول منصة الدفع الفوري والمسؤول عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع.

كما وافق المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على إجراءات الإنفاذ المقترحة ضد المنشآت المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

وناقش مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي التعديلات المقترحة على مسودة نظام تطبيق العقوبات المالية على مخالفات الالتزامات الصارمة، ووافق على اعتماد النظام بالتعديلات المقترحة.

واستعرض مجلس إدارة المصرف المركزي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واعتمد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف، والذي يتسم بالمرونة ويُمكّن المصرف المركزي من مواكبة المستجدات في قطاع الخدمات المالية.

ووافق المجلس على تعيين كل من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، والدكتور صبري حامد العزعزي، مساعد المحافظ، قطاع العمليات التشغيلية، وأحمد سعيد غانم القمزي، مساعد المحافظ، قطاع الرقابة على البنوك والتأمين.

كما وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أيضا على تعيين سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ، قطاع الشؤون الاستراتيجية، البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وفاطمة عبد الله الجابري، مساعد المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك.

واستعرض المجلس تقرير الهيئة العليا الشرعية لسنة 2020 الذي تضمن مخرجات اجتماعات الهيئة، وأهم القرارات التي اتخذتها، والجهود التي بذلتها لتوحيد المعايير الشرعية في الدولة، تذليلاً للتحديات، بالإضافة إلى عرض المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تحقق الأهداف المنشودة لها.