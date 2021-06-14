حكومة البحرين تمدد سبع مبادرات ضمن الحزمة المالية والاقتصادية

وكالات _ قرر مجلس الوزراء البحريني، تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن المبادرات التي تم تمديدها تشمل:

– التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث.

– إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.

– إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.

– تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.

– اعفاء المستأجرين للاملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الايجارات الشهرية لمدة 3 أشهر.

– إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021 .

– إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما وافق مجلس وزراء البحرين على مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف لضمان التحويل السريع والموحد والآمن للمدفوعات المالية وتعزيز التجارة الثنائية بين دول المجلس.