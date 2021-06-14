خالد العناني يبحث مع السفير الفرنسي سبل التعاون في مجال السياحة والآثار

دوت الخليج – استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم بمقر الوزارة بالعباسية، السفير Stéphane ROMATET سفير دولة فرنسا بالقاهرة، وJamel OUBECHOU المستشار الثقافي الفرنسي، وYannick LINTZ مديرة قسم الفن الاسلامي بمتحف اللوفر، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، والدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف الفن الإسلامي.

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد عمق العلاقات المصرية الفرنسية حيث تربط الدولتين علاقات تاريخية وحضارية ممتدة وتعاون مثمر في العديد من المجالات منها السياحة والآثار.

وبحث اللقاء عددا من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا لاسيما مع الفتح التدريجي لحركة السياحة والسفر عالمياً والاستمرار في إجراءات تطعيم المواطنين بالأمصال المضادة بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن “مصر تعد من الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الفرنسي لما تملكه من مقومات سياحية متفردة من مناظر طبيعية وشواطئ خلابة وآثار متفردة”.

كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم عدد من الاحتفاليات الثقافية بين البلدين خلال عام 2022 منها الاحتفال بمرور 200 عاما على فك رموز حجر رشيد، وإقامة معرض أثري بالتعاون بين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف اللوفر بباريس لعرض عدد من القطع الأثرية من العصور الإسلامية من مقتنيات كل من المتحفين.

وبحث أيضًا إمكانية تبادل الخبرات وآليات توفير الدعم الفني داخل أجهزة الوزارة في مجال المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون لتدريب الآثاريين والمرممين وأمناء المتاحف المختلفة.