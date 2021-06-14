مؤسسة التمويل الدولية تدرس ضخ استثمارات في الرعاية الصحية بقيمة 300 مليون دولار

إسلام فضل – قال وليد لبادي، المدير الإقليمى لمصر وليبيا واليمن في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، إنها تدرس ضخ تمويلات بقيمة 300 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، وذلك لتحسين جودة حياة المواطنين .

وأضاف لبادي، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن المؤسسة تدرس حاليا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال معالجة محطات المياه المقرر الإعلان عنه قريبا بما يتوافق مع أهداف التمويل المستدام، رافضا الإفصاح عن قيمة التمويل.

وذكر أن المؤسسة ضخت تمويلات في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 500 مليون دولار.

وأكد أن مصر من البلدان ذات الأولوية لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أكبر سوق للمؤسسة في المنطقة.

وأشار لبادي إلي أن المؤسسة ضخت تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار في مصر على خلال السنوات العشر الماضية.

وتابع: كما أن “التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، وتعمل على تقديم الاستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التي يمكنها أن تساعد في تذليل معوقات التنمية في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين”.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد أعلنت، في فبرايرالماضي، عن حزمة تمويل لشركة “باشاباتشي مصر” لتصنيع الزجاج.

وتشمل حزمة التمويل، التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار، قرضا طويل الأجل يصل إلى 20 مليون دولار وقرضا أقصر أجلاً بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة مجموعة سيسيكام في تحديث قاعدة إنتاج الأواني الزجاجية في مصر التي تخدم بشكل رئيسي أسواق الشرق الأوسط وتركيا والولايات المتحدة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد صرحت في مايو الماضي، بأن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار.