مال وأعمال

سلطنة عمان تكلف مكتبا استشاريا بإعداد استراتيجية لاستثمار الأصول الحكومية

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وكالات – كشفت وزارة المالية في سلطنة عمان اليوم الإثنين عن تكليف مكتب استشاري لوضع خطة السجل بهدف إعداد استراتيجية لاستثمار الأصول الحكومية لدعم الموازنة العامة للدولة بموارد مالية إضافية.

ودعت المالية العمانية، المختصين في مختلف الوحدات الحكومية ذات العلاقة لتوفير جميع البيانات المتعلقة بسجل الأصول الحكومية المملوكة لها وترشيح أحد المختصين بها ليكون حلقة وصل مع الفريق المعني بهذا المشروع لتقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة في الوقت المناسب.

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ويأتي هذا التعميم في ضوء اعتماد سلطان عمان هيثم بن طارق، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024) والمتضمنة مبادرة “السجل الوطني للأصول الحكومية”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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