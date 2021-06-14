العربية للتنمية الزراعية تستهدف استثمار 400 مليون جنيه خلال 3 سنوات

إسلام فضل – قال أشرف سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية الزراعية، إنها تخطط ضخ استثمارات بين 350 إلى 400 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة تستهدف ضخ تلك الاستثمارات في تطوير 45 ألف فدان في مشروع مليون ونصف المليون فدان.

وأشار أن الشركة العربية للتنمية الزراعية حصلت العام الماضي على قطعة أرض بمحافظة الوداي الجديد، العام الماضي، على مساحة 5 آلاف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف سليمان أن الشركة انتهت من تطوير 30% من الأرض حتى الآن، وتستهدف الانتهاء منها بالكامل قبل نهاية العام المقبل باستثمارات حوالي 100 إلى 120 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة تركز في الزراعة علي السلع الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر، وبعض المنتجات التي يتم استخلاص الزيوت منها، مثل: النعناع.