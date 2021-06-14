صندوقا سند والأخضر يدرسان تسهيلا ائتمانيا بقيمة 75 مليون دولار لأحد البنوك الكبرى

إسلام فضل – قال محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشون Finance In Motion، مستشار صندوقي سند للتمويل متناهي الصغر والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة، إن الصندوقين يدرسان منح تسهيلا ائتمانيا بقيمة 75 مليون دولار لأحد البنوك الكبري.

وأوضح مرسي، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن التمويل ينقسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 50 مليون دولار وسيتم منحها قبل نهاية العام الجاري، والثانية بقيمة 25 مليون دولار سيتم منحها في عام 2022.

وفي سياق آخر، قال مرسي إن بنك القاهرة لم يحصل علي القرض المساند البالغ 30 مليون دولار حتي الآن، مشيرا إلي أن بنك القاهرة يخاطب البنك المركزي المصري المصري حاليا للموافقة على ذلك القرض.

وكان بنك القاهرة قد وقع في ديسمبر الماضي اتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار من صندوق “سند”.

وأشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات حصل، في مايو الماضي، على 10 ملايين دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض جرت الموافقه عليه في 2020.

وكان بنك تنمية الصادرات قد حصل على الشريحة الأولى من صندوق Green for Growth Fund (GGF) بقيمة 15 مليون دولار؛ بهدف تمويل العملاء بالقطاعات المختلفة في مجالات خدمة ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة.

وذكر مرسي أن حجم المحفظة التمويلية للصندوقين في مصر بلغ حتى الآن نحو 250 مليون دولار، وأن المستهدف الوصول إلي 300 مليون بنهاية العام الجاري.

يذكر أن صندوق «سند» تأسس في عام 2011 فيما بدأ «الأخضر» عمله بالسوق المحلية منذ عام 2016 .