منظمة الصحة العالمية: إفريقيا ستحظى بأولوية في الحصول على لقاحات كورونا

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وكالات – قال مستشار بارز بمنظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين إن إفريقيا ستحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع 870 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تبرعت بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وقال بروس أيلوارد، منسق مبادرة آكت، التي تسهل الحصول على أدوات مكافحة فيروي كورونا، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: “سترون أن إفريقيا من أكثر المناطق المعرضة للخطر وأقل المناطق حصولا على الخدمات، لذلك ستكون الأولوية هي أن تذهب الجرعات للقارة الإفريقية بكميات كبيرة، وستتحدد الأرقام في الأسابيع المقبلة”.
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