أحمد هيكل: اتخاذ إجراءات إنهاء منعي من السفر.. وطرح طاقة عربية الربع الثالث من 2022

دوت الخليج – قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حاليا لحل الخلاف الذي انتهى بأزمة منعه من السفر.

وأوضح هيكل، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الأمر “خلاف تجاري أخذ أكبر من حجمه”.

وأضاف أن القضية عبارة عن جنحة شيك بمبلغ 4 ملايين دولار، وكانت هناك مفاوضات لحل هذا الخلاف، ولكن “القضية رفعت وحكم فيها غيابيا (حكم أول درجة) ولم نبلغ بذلك، ولم نعلم بقرار إدراجنا على قوائم المنع من السفر”.

وأشار هيكل إلى أنه كان متجها إلى السودان لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة التكامل للأسمنت، بصفته رئيسا لمجلس الإدارة.

وأوضح: “نحن شركاء في الشركة بنسبة 51% مع صندوق الضمان الاجتماعي في السودان”، مضيفًا أن مبيعات “التكامل للأسمنت” تبلغ 110 ملايين دولار سنويا، وأن استثماراتها حوالي 250 مليون دولار، وهي من أكبر الشركات في البلاد.

وأشار هيكل إلى أنه كان مقررا عقد لقاءات مع عدد من المسئولين في السودان لضخ استثمارات إضافية، في مجالي الطاقة والنقل.

ونوه أيضًا إلى أنه يملك شركة للتنقيب عن الذهب في السودان، بدأت عملها في 2010 “ولكن لأسباب مختلفة، منها نزاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، اضطررنا لوقف التنقيب، ومع تحسن الأوضاع نستهدف استئناف العمل”.

وعن استثمارات شركة القلعة في السوق المصرية، قال هيكل: “الاقتصاد المصري بيكبر، وهو ما يخلق فرص عديدة”.

وأضاف: “كل شركات القلعة بتكبر، ونحن متفائلين بأن ما يحدث في الاقتصاد المصري نقلة نوعية”

وأشار إلى تأسيس شركة طاقة للمياه مؤخرا، وأنه يستهدف التوسع بشركة ماستر جاس؛ والمقرر أن تفتتح 4 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، الشهر المقبل.

ونوه هيكل إلى أن أرباح شركة القلعة قبل الإهلاك والفوائد زادت بنسبة 30% العام الماضي، وقال: “إن شاء الله ستزيد هذا العام”، مضيفًا أنه قدم رسالة متفائلة للمساهمين من خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وتوقع أيضًا طرح شركة طاقة عربية في البورصة في الربع الثالث من العام المقبل.