أحمد هيكل: اتخاذ إجراءات إنهاء منعي من السفر.. وطرح طاقة عربية الربع الثالث من 2022

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دوت الخليج – قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حاليا لحل الخلاف الذي انتهى بأزمة منعه من السفر.
وأوضح هيكل، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الأمر “خلاف تجاري أخذ أكبر من حجمه”.
وأضاف أن القضية عبارة عن جنحة شيك بمبلغ 4 ملايين دولار، وكانت هناك مفاوضات لحل هذا الخلاف، ولكن “القضية رفعت وحكم فيها غيابيا (حكم أول درجة) ولم نبلغ بذلك، ولم نعلم بقرار إدراجنا على قوائم المنع من السفر”.
وأشار هيكل إلى أنه كان متجها إلى السودان لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة التكامل للأسمنت، بصفته رئيسا لمجلس الإدارة.
وأوضح: “نحن شركاء في الشركة بنسبة 51% مع صندوق الضمان الاجتماعي في السودان”، مضيفًا أن مبيعات “التكامل للأسمنت” تبلغ 110 ملايين دولار سنويا، وأن استثماراتها حوالي 250 مليون دولار، وهي من أكبر الشركات في البلاد.
وأشار هيكل إلى أنه كان مقررا عقد لقاءات مع عدد من المسئولين في السودان لضخ استثمارات إضافية، في مجالي الطاقة والنقل.
ونوه أيضًا إلى أنه يملك شركة للتنقيب عن الذهب في السودان، بدأت عملها في 2010 “ولكن لأسباب مختلفة، منها نزاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، اضطررنا لوقف التنقيب، ومع تحسن الأوضاع نستهدف استئناف العمل”.
وعن استثمارات شركة القلعة في السوق المصرية، قال هيكل: “الاقتصاد المصري بيكبر، وهو ما يخلق فرص عديدة”.
وأضاف: “كل شركات القلعة بتكبر، ونحن متفائلين بأن ما يحدث في الاقتصاد المصري نقلة نوعية”
وأشار إلى تأسيس شركة طاقة للمياه مؤخرا، وأنه يستهدف التوسع بشركة ماستر جاس؛ والمقرر أن تفتتح 4 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، الشهر المقبل.
ونوه هيكل إلى أن أرباح شركة القلعة قبل الإهلاك والفوائد زادت بنسبة 30% العام الماضي، وقال: “إن شاء الله ستزيد هذا العام”، مضيفًا أنه قدم رسالة متفائلة للمساهمين من خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
وتوقع أيضًا طرح شركة طاقة عربية في البورصة في الربع الثالث من العام المقبل.
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