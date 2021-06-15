طيران الإمارات تتكبد خسائر سنوية بقيمة 5.5 مليار دولار

_ تكبدت طيران الإمارات بدبي يوم الثلاثاء خسائر بقيمة 20.28 مليار درهم (5.52 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس ، ونقلت خلال تلك الفترة 6.6 مليون مسافر

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