سيتي إيدج تتفق مع 6 بنوك على تمويل وحدات بالعاصمة الإدارية وفق المبادرة الجديدة

بكر بهجت _ اتفقت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري مع مجموعة من البنوك لتجهيز محفظة بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل وحدات في المشروعات التي تتولى تسويقها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق المبادرة الجديدة التي من المنتظر أن يتم إعلان اشتراطاتها خلال الأيام المقبلة.

وبحسب أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات، فإن ذلك الاتفاق تم من خلال بروتوكولات تعاون موقعة مع بنوك الأهلي ومصر، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي في حدود 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات سيقل سعرها عن مليون جنيه ستكون متوافقة مع المبادرة ومن المقرر أن تكون جاهزة خلال 6 أشهر.

وأشار إلى أن تلك المبادرة ستتيح للشركة تمويل الوحدات للعملاء على فترات سداد تصل إلى 15 عامًا وبفائدة لا تتجاوز 3%.

وأشار سالمان إلى أن الشركة ضخت حتى الآن نحو 700 مليون جنيه في مشروع إيتابا الذي تقيمه في مدينة الشيخ زايد، ووقعت قرضًا بقيمة 1.1 مليار جنيه لتمويل المشروع، لافتًا إلى أن أعمال الإنشاءات في مختلف المشروعات التابعة للشركة تسبى وفق الجدول الزمني المحدد.

ووقعت شركة سيتي إيدج أمس مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات، تتولى من خلالها شركة سكاي تسويق وتأجير وإدارة الممتلكات للعلامات التجارية بمشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد، فضلًا عن قيام الشركتين بالمشاركة في عمليات التمويل والبناء والتسويق والبيع أو التأجير لبعض مشروعات سيتي إيدج المستقبلية بكل الأنشطة.

وأوضح سالمان أن الشركة تهدف من خلالها توسيع نطاق استثماراتها، وعقد المزيد من الشراكات بينها وبين الكيانات العاملة في القطاع العقاري على المستوى الإقليمي، والعمل على تحقيق عوائد استثمارية بما ينعكس بالنفع على المشروعات بإضفاء قيمة مضافة عليها، وفي الوقت نفسه إحداث تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد المصري بشكل عام وشامل.

وعن المبيعات التي حققتها الشركة قال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إن قيمة المبيعات التي حققتها الشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن ذلك يتوافق مع محددات الشركة.

وأوضح المكاوي أن الشركة تستهدف مبيعات من مشروعات العلمين الجديدة التي تتولى تسويقها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بقيمة 10.5 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 7.8 مليارات جنيه في العام الماضي.