معدل التضخم السنوي في السعودية يرتفع 5.7% خلال مايو

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سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2021 في السعودية بـ 5.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق أبريل 2021 حيث كان سجل ارتفاعا بـ 5.3%.
كما يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي أسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020، و يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.4% وأسعار النقل بنسبة 19.3%.
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