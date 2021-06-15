معدل التضخم السنوي في السعودية يرتفع 5.7% خلال مايو

سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2021 في السعودية بـ 5.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق أبريل 2021 حيث كان سجل ارتفاعا بـ 5.3%.

كما يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي أسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020، و يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.4% وأسعار النقل بنسبة 19.3%.