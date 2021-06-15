مجلس إدارة مستشفيات كليوباترا يقر شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% عبر السوق المفتوح

دوت الخليج – وافق مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، في اجتماعه أمس الاثنين، على شراء الشركة أسهم خزينة عبر السوق المفتوح على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إلى موافقة مجلس الإدارة أيضا على أن يكون التمويل ذاتيا من موارد الشركة وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارا من جلسة اليوم الثلاثاء وعلى مدار 3 أشهر من تاريخه بحد أقصى أو لحين تنفيذ شراء أسهم خزينة تبلغ نسبتها 10% من إجمالي أسهم الشركة بحد أقصى ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين و مجموعاتهم المرتبطة طبقا للقانون.

وتلتزم شركة مستشفى كليوباترابعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهي 10% من أجمالي أسهم الشركة، كما تتعهد بالالتزام بكافة الأحكام الأخرى الخاصة بأسهم الخزينة، بحسب البيان.

وفوض مجلس إدارة مستشفيات كليوباترا رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية أما البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية، وتحديد شركة السمسرة المنفذة وتنفيذ عملية شراء الأسهم.

وأقرت شركة مستشفيات كليوباترا بتوافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة والتي لا تؤثر على نشاطها.