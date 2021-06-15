9.5 مليارات جنيه رصيدا متبقيا لدى بنك مصر من مبادرة التمويل العقاري

بكر بهجت _ قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن البنك ينتظر حاليًا انتهاء البنك المركزي المصري من الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالمبادرة الجديدة للتمويل العقاري ذات الفائدة 3%، للبدء بصورة فورية في تفعيلها والمشاركة بها، مشيرًا إلى أن البنك كان له دور كبير في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل والتي تم إطلاقها بفائدة 5% وحل في المرتبة الثانية بعد البنك الأهلي.

وأضاف في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الرصيد المتبقي حاليًا لدى البنك من تلك المبادرة يبلغ 9.5 مليارات جنيه، ويستعد البنك حاليًا للمشاركة في المبادرة الجديدة.

وأطلق البنك المركزي المصري في عام 2014 مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة 5% ولمتوسطي الدخل بفائدة 7%، ووجهت نسبة كبيرة منها لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتولى تنفيذه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي مارس الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال قروض طويلة الأجل وبفائدة منخفضة لا تزيد على 3%، واقترب البنك المركزي المصري من إصدار الاشتراطات والتعليمات الخاصة بها.

وارتفعت التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لمحدودي الدخل من عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي إلى نحو 37 مليار جنيه، بنهاية مايو الماضي، موزعة بين 35.1 مليار جنيه قدمتها البنوك، و1.8 مليار جنيه من الشركات، لإجمالي عملاء من الجانبين اقترب عددهم من 365 ألف عميل، بحسب مي عبد الحميد رئيس الصندوق في تصريحات سابقة لنشرة دوت الخليج، مشيرة إلى أن متوسط التمويل المقدم للعميل الواحد بلغ 101 ألف جنيه.

وبلغت قيمة التمويلات العقارية التي قدمها بنك مصر لعملاء الإسكان الاجتماعي من محدودي الدخل، 7.7 مليارات جنيه، استفاد منها 74847 عميل.

وبحسب تصريحات لنائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، فإن حجم التمويلات التي ضخها البنك في مبادرات البنك المركزي المصري المختلفة، تصل لنحو 17 مليار جنيه، حيث ضخ البنك في قطاع الصناعة 12.09 مليار جنيه لنحو 189 عميلًا، وفي قطاع المقاولات ضخ البنك نحو 2.55 مليار جنيه لنحو 62 عميلًا، وفي قطاع الزراعة بلغت أرصدة البنك 2.6 مليار جنيه لنحو 43 عميلًا، وفي قطاع السياحة ضخ البنك نحو 81 مليون جنيه لنحو خمسة عملاء، أما في قطاع الطاقة المتجددة فبلغت أرصدة البنك نحو 44 مليون لثلاثة عملاء.