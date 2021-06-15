خسائر المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تتقلص 63% خلال 3 أشهر

دوت الخليج – قلصت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، خسائرها بنحو 63% خلال الربع الأول من 2021 على أساس سنوي.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، تسجيلها خسائر صافية بقيمة 697.86 ألف جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2021، مقابل 1.87 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إلى 2.26 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 710.4 ألف جنيه لنفس الفترة من 2020.

كانت الشركة قد أعلنت في مايو الماضي، عن دراسة مقترحات إضافة أنشطة جديدة للشركة والاستحواذ على حصة في إحدى الشركات، مع شركة إيليت المكلفة بإعداد الخطة المستقبلية للشركة.