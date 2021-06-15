الاتحاد المصري للتأمين يطلق اسم عزة عارفين على مسابقة شرم رانديفو البحثية لعام 2021

دوت الخليج – أعلن الاتحاد المصري للتأمين، عن تنظيم المسابقة البحثية لملتقى شرم الشيخ لعام 2021 باسم “مسابقة عزة عارفين للأبحاث”.

وتعتبر المسابقة إحدى السمات المميزة لملتقى شرم الشيخ ,حيث كانت جزءاً من فعاليات الملتقى لعامين على التوالي، و قد لاقت المسابقة إقبالاً كبيراً من العاملين و المهتمين بصناعة التأمين على مستوى العالم. و شارك فيها في كل عام أكثر من 20 متسابق من مختلف الجنسيات.

وأشار اتحاد التأمين في بيان إلى أن موضوعات المسابقة، تتضمن تقديم البحث موضوع المسابقة باللغة الإنجليزية، على أن يتناول إحدى محاور المؤتمر لهذا العام وهي:

– دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين.

– استراتيجيات الاستدامة و الشمول المالي : منظور صناعة التأمين.

– دور التقنيات التأمينية و آليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين.

– التميز في تطوير نماذج الأعمال : التحديات و الحلول.

– قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كوفيد 19

وأفاد بأن شروط المسابقة تتضمن ألا يزيد عمر المشارك عن 50 عامًا في 19 سبتمبر 2021، وألا يكون البحث المقدم قد سبق فوزه في أي مسابقة بحثية أو علمية أخري، وأن يكون البحث أصلياً و ليس مقتبساً.

كما تشترط المسابقة، ألا يكون المتسابق قد فاز بإحدي جوائز مسابقة “شرم رنديفو”عن العام الماضي، وأن يكون البحث موثقا بالمراجع والمصادر بشكل علمي، وألا ترد الأبحاث المقدمة للمسابقة سواء فازت أو لم تفز.

وحدد الاتحاد المصري للتأمين آخر موعد لتقديم البحوث يوم الأول من شهر أغسطس 2021 .

وكشف الاتحاد أن الفائز بالمسابقة سيمنح جائزة مالية بالإضافة إلى شهادة تقدير من اللجنة المنظمة لملتقى شرم الشيخ الثالث وفقاً لما يلي: “المركز الأول: 2500 دولار أمريكي، والثاني: 2000 دولار أمريكي، والثالث: 1500 دولار أمريكي”.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أطلق على المسابقة هذا العام اسم الأستاذة “عزة عارفين ” تكريما لذكراها و عرفاناً بما قدمته لقطاع التأمين من جهد و عطاء في مجال البحوث و التطوير طوال مسير ة زاخرة بالإنجازات امتدت لما يزيد عن أربعين عاماً , و انتهت بالانضمام إلى أسرة الاتحاد المصري للتأمين كمدير تنفيذي حيث كانت عنصراً أساسياً في إثراء أنشطته، و إنجاح فعالياته و خاصة ملتقى شرم الشيخ لعامي 2018 و 2019.

كما كانت المغفور لها صاحبة فكرة إقامة مسابقة علمية ضمن فعاليات الملتقى ، و أشرفت بكفاءة و اقتدار على تنظيم المسابقة حتى باتت من أبرز الأنشطة العلمية التي تشجع التنافس الثقافي والمعرفي و تدعم روح البحث لدى المهتمين بصناعة التأمين .