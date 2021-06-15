أرباح آرابيا انفستمنتس هولدنج الصافية ترتفع 63% مسجلة 15 مليون جنيه الربع الأول

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دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة آرابيا انفستمنتس هولدنج، 62.6% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، مسجلة 15 مليون جنيه، مقابل 9.22 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، عن الربع الأول من العام الجاري أن نصيبها من الأرباح بلغ 14.9 مليون جنيه، من 12.23 مليونا خلال الربع الأول من 2020.
كما بلغ نصيب حقوق الحصص غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي نحو 61.99 ألف جنيه، مقابل 3ملايين جنيه خسائر خلال نفس الفترة من 2020.
وتقلصت إيرادات آرابيا انفستمنتس هولدنج خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 336.17 مليون جنيه، مقابل 216.62 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أظهرت القوائم المالية للشركة.
على جانب آخر، أظهرت القوائم المالية المستقلة، للشركة تراجعا في الخسائر إلى 42.61 ألف جنيه الربع الأول من العام الجاري، مقابل 451.88 ألف جنيه لنفس الفترة من 2020.
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