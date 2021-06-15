عمومية غير عادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تنظر في توفيق الأوضاع يوليو المقبل

دوت الخليج – دعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 27 يوليو المقبل للاجتماع للموافقة على توفيق أوضاع الشركة وإقرار انتقالها من أحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى أحكام القانون 159 لسنة 1981.

كما تنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة أيضا، في الموافقة على النظام الأساسي الجديد للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون 159 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ولائحته التنفيذية، بحسب بيان للشركة اليوم الاثنين.