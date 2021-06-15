مال وأعمال

القابضة المصرية الكويتية تفتح باب تحويل عملة التداول إلى الجنيه المصري

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دوت الخليج – أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، فتح الباب لتلقي طلبات المساهمين الراغبين في تحويل عملة التعامل على كل أو جزأ من أسهمهم في الشركة بالبورصة من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري.

كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد أقرت في نهاية مارس الماضي، الموافقة على تعديل عملة التعامل على أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في تحويل كل أو جزء من أسهمهم في ضوء المادة 6 مكرر من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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