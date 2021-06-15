تقلص مبيعات نيوداب يضاعف خسائرها إلى 40 مليون جنيه خلال 3 أشهر

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دوت الخليج – تضاعفت خسائر شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)، عن الربع الأول من العام الجاري مسجلة 40.17 مليون جنيه مقابل 42.29 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2020.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي، تراجع المبيعات إلى 592.6 ألف جنيه، من 7.71 مليون جنيه لذات الفترة من عام 2020.
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