: إيجاس تعرض شحنة غاز مسال للتحميل في أواخر يوليو

قال مصدران بالقطاع يوم الثلاثاء إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تعرض شحنة غاز مسال للتحميل من محطة إدكو في يوليو . وقال أحد المصدرين إن الشحنة معروضة للتحميل خلال الفترة من 26 إلى 27 يوليو في عطاء يُغلق في 16 يونيو .

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