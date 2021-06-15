- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – تحولت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، متكبدة 1.32 مليون جنيه، من أرباح قيمتها 713.18 ألف جنيه أرباحا لنفس الفترة من 2020.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، والمعلنة اليوم الثلاثاء، انحسار المبيعات بنحو 48% خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي مسجلة 1.95 مليون جنيه من 3.76 مليونا لنفس الفترة من 2020.
كانت أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية قد سجلت صافي خسارة بلغ 586.1 ألف جنيه خلال عام 2020، مقابل صافي ربح بلغ نحو 3455 جنيه جنيه في 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أطلس للاستثمار تتحول للخسارة الربع الأول بضغط من انحسار المبيعات 48% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.