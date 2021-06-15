أطلس للاستثمار تتحول للخسارة الربع الأول بضغط من انحسار المبيعات 48%

دوت الخليج – تحولت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، متكبدة 1.32 مليون جنيه، من أرباح قيمتها 713.18 ألف جنيه أرباحا لنفس الفترة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، والمعلنة اليوم الثلاثاء، انحسار المبيعات بنحو 48% خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي مسجلة 1.95 مليون جنيه من 3.76 مليونا لنفس الفترة من 2020.

كانت أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية قد سجلت صافي خسارة بلغ 586.1 ألف جنيه خلال عام 2020، مقابل صافي ربح بلغ نحو 3455 جنيه جنيه في 2019.