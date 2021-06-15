أرباح مرسيليا للاستثمار العقاري تتضاعف 3 مرات خلال 3 أشهر

دوت الخليج – تضاعفت الأرباح الصافية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، ثلاث مرات خلال الربع الأول مسجلة 1.01 مليون جنيه، مقابل 251.62 ألف جنيه لنفس الفترة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، أن نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح بلغ مليون جنيه، من 251.2 ألفا الربع الأول من العام السابق، كما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة في أرباح الشركات التابعة 1.7 ألف جنيه مقابل 436 جنيه الربع الأول من 2020.

كما بينت القوائم المالية أيضا، 23.5% ارتفاعا في المبيعات خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي مسجلة 142.23 مليون جنيه، مقابل 115.12 مليونا لنفس الفترة من 2020.